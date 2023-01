Mister You obtient une autorisation exceptionnelle pour un showcase

Mister You est sous bracelet électronique avec interdiction de quitter le Mans depuis octobre 2022. Il a pourtant annoncé sur Instagram qu'il serait dans les Yvelines pour une nuit... à l'occasion d'un showcase ! En effet, le rappeur a obtenu de la justice l'autorisation de s'échapper pour monter sur scène le 5 février prochain. Mister You sera donc à l'After Clara à Tessancourt Sur Aubette, photocopie de la décision judiciaire à l'appui…

Alors qu'il a été arrêté à l'aéroport d'Orly au moment de partir en vacances, puis incarcéré en juillet 2022, Mister You est finalement libéré sous bracelet en octobre. Il quitte donc sa cellule pour rejoindre sa famille au Mans, et doit rester là-bas, mais le rappeur semble disposer de certains privilèges particuliers. Notamment celui d'aller performer pour un showcase. Comment a-t-il réussi cet exploit ? Rien n'a été dévoilé pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les fans du rappeur et pour le l'artiste lui-même qui dispose de 11h pour faire les faire kiffer.

Le rappeur de Belleville avait publié un message pour ses abonnés peu après son incarcération. "Ce n'est qu'avec vous sur scène que je ressens le vrai YOUGATAGA", accompagnée d'une photo de lui sur scène et d'un cœur. Il semble que cette fusion entre l'artiste et ses fans soit inarrêtables...

Pour la petite histoire, Mister You venait d'avoir deux jumeaux en début d'année 2022 et il partait en vacances avec son fils aîné de 6 ans. C'est lors d'un contrôle de routine que les fonctionnaires de l'aéroport d'Orly se sont rendu compte que Younès Latifi de son vrai nom, faisait l'objet d'une fiche de recherche depuis février 2022. La raison : Il avait fait la promotion d'un des plus gros lieux de vente de drogue d'Île-de-France sur ses réseaux. La peine était aménageable, mais le rappeur n'avait pas répondu au courrier du parquet. D'où la fiche de recherche. L'histoire s'était donc terminée à la Santé. Entre temps, il a obtenu un aménagement de peine : il a juré qu'il ne consommait plus de cannabis et qu'il tenait beaucoup à retrouver ses enfants, des arguments qui ont fait mouche.