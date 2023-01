Ziak offre des bandanas à ses fans en drone !

Le gars est à un autre niveau...

Ziak fait partie des visages majeurs de la scène rap français actuelle. Avec Gazo, Freeze Corleone ou encore 1Plike140, il fait partie de ceux qui ont fait passer le Rap FR en mode drill, avec de nombreuses influences venues d'Angleterre, de New-York et de Chicago. Avec son album "Akimbo", il a raflé un disque de platine bien mérité et est devenu une des plus grosses stars du game. La preuve, il a littéralement enflammé le Zénith de Paris il y a plusieurs jours pendant un concert mémorable.

Mais le rappeur du 91 n'a pas fini de faire parler de lui, loin de là. Déjà, il a prévu de dévoiler un tout nouvel album en février 2023, nommé "Chrome", dont il a déjà révélé un extrait qui a fait pas mal de bruit. Mais aussi avec un événement inattendu organisé d'une manière un peu sauvage. Ziak avait en effet donné rendez-vus à ses fans au Bois de Vincennes, sur ce qui ressemble à un terrain multi-sports (rugby et foot) pour une surprise un peu particulière.

De nombreux fans ont répondu à l'appel, et les plus chanceux d'entre eux ont pu mettre la main sur un des emblématiques bandanas portés par Ziak à chaque apparition. Mais comme le rappeur ne fait rien comme les autres, il a décidé de livrer ces bandanas... via un drone ! Une vidéo qui circule sur les réseaux montre le drone lâcher des bandanas par dizaine au dessus des fans, qui courraient derrière le drone pour attraper leur cadeau. Une scène assez surréaliste mais qui montre qu'aujourd'hui, le rappeur représente vraiment quelque chose d'important pour ses fans.

On a hâte de voir à quoi va ressembler ce deuxième album !