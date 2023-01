Kanye West poursuivi par la justice ?

Pour une sombre histoire de smartphone jeté.

Kanye West semble être dans une très mauvaise passe. Si de nombreux artistes proches de lui continuaient à le soutenir, il a fini par perdre tout le monde après ses déclarations bizarres à propos de Rosa Parks, une des figures de la lutte des Noirs pour leurs droits aux USA. Depuis, même Pusha T a pris ses distances. On voit donc depuis quelques semaines le rappeur tenter de se faire discret et d'éviter les micros, afin de laisser passer la tempête et de ne pas dire de nouvelles bêtises. Mais malheureusement, difficile de se cacher lorsqu'on est Kanye West, et qu'on a tellement voulu être connu et au centre de l'attention.

Yeezy en a fait l'amère expérience cette semaine, dans une séquence vidéo qui fait à nouveau polémique. Le rappeur était apparemment venu s'occuper de ses enfants, il s'agit donc peut-être de la sortie de l'école, ou d'un parc. Mais il a été rapidement agacé par des gens en train de le filmer avec leur téléphone. Des gens qui étaient visiblement présents pour suivre Kanye West et obtenir des images. On peut dire qu'ils ont été servis, puisque le rappeur s'est approché d'eux pour leur parler.

Ou plutôt, pour s'embrouiller, en leur demandant si ils aimeraient bien qu'on les filme pendant qu'ils s'occupent de leurs enfants. Dans la seconde vidéo, on peut le voir se pencher dans la voiture d'une paparazzi, lui prendre son téléphone et le jeter dans la rue. Malheureusement, les forces de l'ordre ont été appelées et elles ont évidemment ouvert une enquête à propos des actes "violents" commis par Kanye à l'encontre de la photographe professionnelle.

La vidéo aurait notamment servi de preuve aux agents pour avancer dans leur enquête. Bref, un coup dur de plus pour Kanye West, d'autant qu'il s'agit là de sa réaction la plus normale depuis plus d'un an... Impossible de ne pas s'énerver contre les paparazzis venus vous photographier avec vos enfants sans votre consentement. Force à lui sur ce coup là, en espérant que la justice ne soit pas trop sévère.