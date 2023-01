Lil Tjay arrêté pour la deuxième fois en deux semaines

Ça commence à faire beaucoup...

Lil Tjay fait partie des visages qui comptent dans le rap US actuel. Celui qui était notamment assez proche de Pop Smoke a depuis multiplié les gros morceaux à succès mais il s'est surtout imposé comme un des artistes les plus "vrais" du game. Un vrai OG avec tout ce que ça comporte, et notamment le fait de se prendre 7 balles dans le corps et de tout de même s'en remettre. Cette histoire rappelle d'ailleurs un peu celle d'un autre taulier du rap de New-York, avec qui il est également pote : 50 Cent.

Lil Tjay avait été arrêté la semaine dernière pendant qu'il se rendait sur le tournage d'un clip. Les forces de l'ordre avaient alors trouvé 4 armes à feu dans son véhicule et avaient donc emmené le rappeur en garde à vue avec ses potes. Il était ressorti rapidement en payant la caution, mais le voilà déjà de retour en détention ! En effet, Lil TJay a à nouveau été placé en garde à vue le 27 janvier, pour ce qui ressemble à une grosse embrouille administrative : il ne se serait pas montré à son jugement de la semaine dernière.

Alors qu'il avait été relâché sous caution, un autre juge aurait révoqué la caution et lui a imposé d'être présent à son jugement, alors que le juge précédent lui avait dit qu'il n'y avait pas besoin. A l'heure où on parle, Lil Tjay a été relâché à nouveau après ce malentendu, même si on imagine qu'il se serait bien passé de ce petit moment en garde à vue.

Une fois qu'elle est sur vos cotes, la justice américaine ne vous lâche pas on dirait...