Aya Nakamura sur Damso : "il est très pointilleux"

La chanteuse a dévoilé des infos sur Dems.

Aya Nakamura a frappé très, très fort en ce début d'année 2023. Pour commencer, elle a sorti un tout nouvel album, "DNK", dispo depuis le 27 janvier. Un projet de 15 titres, dont un featuring avec SDM et un également avec Tiakola. Du beau monde, tout ce qu'il faut pour ambiancer et encore dépasser les limites avec cet album, qu va peut-être encore plus faire connaître la chanteuse à l’international. Elle a également rempli deux Bercy en 3 heures, (40 000 places), on peut dire que les fans sont plus que jamais présents pour donner de la force.

Invitée par Mehdi Maïzi dans son émission "Le Code", la chanteuse a donc été interrogée sur la fabrication de son album. Mais aussi sur la construction du hit en featuring avec Damso, "Dégaine". Lorsque le journaliste lui demande comment ce feat s'est passé, Aya répond, toujours avec humour et bienveillance : "Franchement il est vraiment cool. Moi au début j'appréhendais [...] j'avais cette image de quelqu'un de très dans son coin, très introverti,... Bon, il est un peu comme ça".

🗣️ Quand Aya Nakamura parle sa collaboration avec Damso.



Aya Nakamura explique en suite qu'ils se sont rendu compte qu'elle et Damso sont nés le même jour, ce qui a visiblement créé un rapprochement. Elle explique également que le rappeur Belge a été très impliqué dans la construction du son, qu'il a voyagé jusqu'à Paris plutôt que d'envoyer son couplet. Elle déclare d'ailleurs avec humour : "Il est vraiment pointilleux en plus. Il est très pointilleux hein, j'ai dit "Pardon ? Tu veux pas que je rentre chez moi ou quoi?".

Mais vu le carton du morceau, on peut dire qu'être pointilleux, ça marche bien !