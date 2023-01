Future aurait été agacé de la collaboration entre 21 Savage et Drake

Selon des rumeurs, Hendrix aurait préféré rester la seule collaboration de Drake.

N.O.R.E. le rappeur new-yorkais de 46 ans était l’invité du jour dans l’émission "The Breakfast Club" animée par Charlamagne the God et DJ Envy’s. Dans la section "Rumor Report", il a lâché une information à prendre avec des pincettes : selon lui, une rumeur provenant "des rues" de Miami, prétend que Future n’a pas trop kiffé le fait que Drake fasse un album commun avec 21 Savage...

L’explication, toujours selon N.O.R.E. c’est que "Her Loss", le fameux album de Drake et 21 sortis en fin d'année dernière, pourrait éclipser "What a Time to Be Alive" l’album commun de Future et Drake. Ce dernier était en sorti en 2015, et en effet, il est rare que des grands artistes réitèrent ce genre de grosses collaborations. N.O.R.E. prend notamment l’exemple de Jay-Z et R. Kelly avec "The Best of Both Worlds". De plus, les fans attendaient un "WTTBA 2" qui n'a jamais vu le jour...

"On n’a jamais vu Jay-Z faire un autre "Best of Both Worlds !"

Il ajoute que lorsque Drake et Future ont collaboré, ce dernier était déjà une légende. La collaboration avec 21 Savage serait alors précoce. L’égo de Future en aurait donc pris un coup ? Attention, N.O.R.E. précise bien :

"Ce ne sont que des rumeurs, je ne l’ai jamais entendu de la bouche de future, ni de la bouche de Drake, ça reste des rumeurs."

Future n’aurait au final aucune raison d’être gêné par cet album. Surtout après sa dernière collaboration avec Drake "Wait For U" qui a été nominé pour plusieurs Grammys. De plus, Hendrix a d’autres projets en tête. On parle effectivement d’une possible collaboration avec Metro Boomin pour un album commun. L’info vient d’un post Instagram de Future lui-même. Autant dire qu’on va encore avoir du lourd niveau rap US dans les prochains mois à venir.

Le rappeur de Capone-N-Noreaga ajoute qu’il faut respecter Drake pour son œuvre. "Drake incarne la culture", au point de partager ses projets avec de nombreux artistes et c'est tout à son honneur !