T.I. : pourquoi il a refusé de signer Young Thug et 21 Savage

Aurait-t-il raté le contrat du siècle ? Pas tout à fait...

T.I., rappeur, producteur, CEO de "Grand Hustle Records" explique dans une Interview pourquoi il n’a pas signé 21 Savage et Young Thug quand il en avait l’occasion. Au micro de Shannon Sharpe dans son "Club Shay Shay", il raconte ce que cache cette décision.

Le King of the South parle avec sagesse et il connaît bien le business. Il explique pourquoi il a dissuadé les deux rappeurs de signer un "Deal 360". "Le deal 360, c'est accepter que le label prenne un pourcentage sur absolument tous vos autres business, en échange d'une grosse somme de départ", explique T.I. Shay.

"Même ce qui n’est pas en lien avec la musique ?! Mais pourquoi les artistes acceptent-t-ils ?"

S'insurge Shannon Sharpe. T.I. lui répond alors :

"La plupart du temps, la plupart des artistes ne s’intéressent qu’à ce qu’ils peuvent avoir sur le moment".

Sous-entendu l’argent rapide. C’est ce que lui a proposé 21 Savage notamment. Le rappeur demandait à l’époque une somme d’un million de dollars pour pouvoir faire ce qu'il veut. Pour ne pas entacher leur amitié, T.I. avait alors refusé l’offre de 21, qui avait insisté. Il raconte :

"Hey mec, juste donne-moi un million. Je m'en fiche de ce que tu fais, juste donne-moi un million et laisse-moi gérer."

Le producteur avait répondu :

"Non, Je vais pas faire ça, parce que si je te donne un million, je devrais te reprendre quelque chose qui vaudra bien plus et on n'arrivera plus à être amis. Ne t'en fais pas pour l'argent, ça va venir"

Pour T.I. il ne fallait pas accepter cette signature en échange d’une grosse somme donc, puisque dans le futur cela signifiait avoir un pourcentage sur quasi toutes les entrées d’argent de 21 Savage. Et on s’en doute, ça aurait fini par agacer le rappeur. Il semble donc que T.I. ait pris la bonne décision puisqu’il ajoute :

"A chaque fois que Savage me croise maintenant, il me regarde et me dit "Hey, c’est venu". Et ça me fait sourire, parce que je sais à quel point chaque génération à l’opportunité d’être encore plus impactante que celle d’avant."

Heureusement que certains producteurs comme T.I. ne pense pas qu'à l'argent et protège la nouvelle génération. Young Thug et 21 Savage peuvent le remercier.

