Takeoff : la femme touché lors de la fusillade qui a coûté la vie au rappeur sort du silence

Lorsque Takeoff est mort, la fusillade a aussi blessé une femme qui vient de sortir de silence et de raconter ce dont elle se souvenait de cette soirée funeste. Il s'agit de Sydney Leday, une native de Houston, au Texas, âgée de 24 ans. Elle a répondu aux questions de KHOU 11 et a raconté les événements au cours desquels elle, elle aussi, pris une balle dans la tête au moment où le rappeur de Migos était assassiné.

Dans ses souvenirs, elle a tenté de s'enfuir au moment où elle a entendu des coups de feu lorsqu'elle a ressenti une sensation de brûlure à l'arrière de la tête. Elle est tombée au sol, mais la personne avec qui elle était l'a ramassée et s'est dirigée vers sa voiture. Elle a aussi déclaré que ce moment ressemblait à une scène d'un film d'horreur et que, tout de suite, après, elle avait appelé sa mère pour lui raconter ce qui venait de se passer te lui dire de venir directement à l'hôpital.

"Je me souviens de tout. J'ai senti comme une piqûre à l'arrière de ma tête. Je me suis senti tomber et la personne avec qui j'étais m'a ramassé et est monté dans la voiture, c'était comme un film d'horreur. Ironiquement, c'était la nuit d'Halloween. J'avais une tenue de nonne, j'avais du sang partout sur moi et c'était encore le week-end de mon anniversaire. Comme n'importe quel autre jeune de 24 ans, je faisais juste la fête et célébrais parce que je ne m'étais jamais habillé pour Halloween et c'était quelque chose qui m'excitait."