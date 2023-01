Sadek surfe sur le buzz de son hurlement avec humour !

Et il propose un beau cadeau à celui qui fera le RT le plus drôle.

Après avoir créé un mème à son insu lors de sa performance Colors, Sadek s’est emparé du buzz autour de sa prestation. Pas dénué d’humour, le rappeur du 93 a utilisé cette opportunité pour faire un peu de publicité à son prochain album "Changement de propriétaire"…

Sadek à une nouvelle fois frappé sur la table lorsqu’il a dévoilé son Colors Show "Changement de propriétaire" le 12 janvier dernier. Encensée par le Web, la performance vaut le détour. Flow technique, texte acéré, et interprétation sont au rendez-vous. Mais ce qui a frappé les internautes, c’est aussi et surtout ce cri du cœur à 4,20 min. En effet, Sadek hurle vers le ciel, les mains sur le visage, en détresse face à ses démons. Il n’a pas fallu très longtemps pour que la séquence soit détournée.

Heureusement pour lui, celui que l’on nomme Johnny Niuuum est malin et a de l’humour, deux qualités qui font de lui un bon stratège marketing. Il a donc rapidement réagi en mettant en place un concours sur Twitter pour surfer sur la trend. Après avoir repartagé l’extrait de sa performance en question, il a promis d’offrir un coffret trois albums dédicacés, un sweat et 3 T-shirts à celui qui le fera le plus rire !

J’offre le coffret 3 albums dédicacés , Sweat + 3 tee shirt à celui qui me fait le plus rire en citant ce tweet pic.twitter.com/eaxwpJwPh5 — sadek (@Sadekniuum) January 15, 2023 Les réactions ont été nombreuses, mais celle qui a fait marrer le patron, c’est ce commentaire : "Il a mis un manteau long pour que ce soit plus dur de le mettre en slip". Une référence au compte "Vos rappeurs en slip" qui terrorise chaque performeur des sessions Colors … Il a mit un manteau long pour ça soit plus dur de le foutre en slip — 🔴🤍🖤 (@floflolhelico) January 15, 2023

Le moins qu'on puisse dire c'est que la Toile regorge d'imagination. Voilà un petit florilège des meilleures vannes pour notre plus grand plaisir, avec une petite préférence pour la vanne de l'intérim :

Quand je fait un long message vocal mais que j'ai mal appuyer sur le bouton enregistrer https://t.co/xYNYYSOdJO — 🇺🇸® (@EDISONSWAN) January 15, 2023 Quand l’intérim m’appelle à 15h du matin https://t.co/XGIHF021K6 — El blanco🥷🏻 (@theo_leblanc_) January 16, 2023

Le quinquagénaire qui voit la retraite passer à 64 ans 😂 https://t.co/R7DEYNtlKA — Van Der SaMs (@VanDerSaMs) January 15, 2023

Après sa fausse dépression, son clip surprise "Sicilien", son Colors, et ce mème impromptu, l’année commence sur les chapeaux de roue pour Deksa. Son album, "Changement de propriétaire", sera disponible le 27 janvier dans les bacs.

