Booba relance son clash avec Kaaris

Nouvel épisode du clash entre Booba et Kaaris.

Et se moque allégrement de lui.

Booba revient au basique. Après s'être attaqué aux influenceurs, à Magali Berdah, à "TPMP" et Cyril Hanouna, à Julien Courbet, le Duc est revenu à ses "premières amours", à savoir le clash avec des rappeurs et avec Kaaris en particulier. Il a profité de la story du compte Instagram IFP92i pour s'en prendre à son ancien poulain qui a fait une "publicité" pour un dentiste. Le pas de trop selon le rappeur vivant à Miami. Résultat, il s'en est donné à coeur joie avec jeux de mots à l'appui...

Le rappeur de Sevran avait ouvert les vannes avec cette blague

"Si tu as une Kaaris, tu viens le voir lui...

B2O a poussé la blague plus loin avec cette formule :

"Kaaris un vrai rat, c'est incroyable #KAARAT"

Il a ensuite insisté sur la supposée ruine de Kaaris en écrivant :

"Il a gratté un détartrage, ça me bute"

Finalement, il en a conclu que c'était certainement la pire "publicité" de l'histoire avec le jeu sur la fusée, une vidéo qu'il s'est empressé de rappeler à tout le monde...

"Le pire placement de produit de l'histoire #KAARAT"

Pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a aussi un jeu de mots entre KAARAT et Carhartt, la marque de vêtements...

Cela fait longtemps que K2A a décidé de ne plus répondre aux provocations de Booba mais cela n'empêche pas ce dernier d'appuyer là où ça fait mal, comme lorsque le Sevranais a été placé deux fois en garde-à-vue pour violences domestiques sur son ancienne compagne et mère de sa fille. L'interprète de "Boulbi" s'était fait un plaisir de rappeler qu'il avait dénoncé les agissements de son ancien ami depuis longtemps... On comprend donc qu'il n'est pas prêt de le lâcher...