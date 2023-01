Youngboy NBA et Kodak Black mettent fin à leur beef

C'est la bonne nouvelle de la semaine.

Ces dernières années les clashs ont fait leur retour en force dans le rap US. Et ça n'est jamais une bonne chose, car ces clashs ont tendance à se matérialiser par des morts bien réelles, tout ça pour du rap, ce que voulaient principalement éviter les créateurs de cette musique. Et parmi les rappeurs, certains adorent se retrouver au milieu des clashs, comme Soulja Boy par exemple, ou encore Youngboy NBA pour la nouvelle génération. Le rappeur très provocant ne cessait pas d’envoyer des piques avec une attitude très arrogante.

Mais tout ça semble désormais terminé pour lui ! En effet, le rappeur a décidé de s'impliquer dans une campagne qui s'appelle "Stop The Violence" et essaie désormais de véhiculer un message de paix. Et cette semaine il a joint le geste à la parole. Une vidéo est en effet apparue dans laquelle on voit le rappeur en plein FaceTime avec Kodak Black, avec qui il est pourtant censé être en clash depuis longtemps. Mais les deux rappeurs ont le sourire et se parlent comme s'ils étaient potes désormais.

Ils font même des blagues à propos du "Gombo", plat très célèbre dans le sud des USA. Ce sont des images qui font plaisir à voir, après les insultes échangées entre les deux rappeurs depuis plusieurs années. On espère que du positif va sortir de cette démarche de "Stop The Violence", et on espère également voir Youngboy NBA et Kodak Black feater à nouveau sur un prochain son !