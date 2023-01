50 Cent travaille avec Eminem sur la série "8 Mile"

Fifty veut perpétuer l'héritage du Slim Shady.

Rarement dans l'histoire du rap game, on aura vu une histoire d'amitié aussi solide que celle entre Eminem et 50 Cent. Le premier a véritablement changé la vie du second, en le lançant dans le rap pour de vrai, en le présentant à Dr.Dre. Du coup, 50 Cent est éternellement reconnaissant depuis ce jour, et un ami extrêmement fidèle qui n'hésite pas à prendre la défense de Slim Shady lors de ses clashs. Mais si Fifty est pote avec Eminem, il en est aussi un fan en tant qu'artiste.

Lors d'une interview pour Big Boy's Neighborhood, 50 Cent a livré une véritable bombe au micro , en disant qu'il travaillait actuellement sur une série "8 Mile" : "Je veux apporter, ou plutôt je vais apporter, 8 Mile à la télévision", et confirme en même temps qu'Eminem est au courant de ce qu'il est en train de faire. "On est en plein travail", affirme le rappeur, qui ajoute "Ça va être énorme. Je suis en train de bosser dessus. Je suis à fond dedans... C'est important que les gens comprennent l'héritage d'Eminem", déclare Fifty.

On espère que l'adaptation en série sera aussi réussie que le film classique 8 Mile, dans lequel Eminem jouait son propre rôle de manière vraiment très juste. 50 Cent, lui, parle également du fait que grâce à Eminem, l'Amérique s'est mise à écouter de la "black music" (comprenant donc le rap), de manière beaucoup plus massive. Il est donc normal pour lui de faire une série à propos du phénoménal Slim Shady, qui a choqué le game et continue d’ailleurs à le faire !