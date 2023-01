Alkpote devient la voix de Waze !

De quoi pimenter nos trajets !

Les voix des GPS sont en général formatées et totalement impersonnels. Mais attention, pour la sortie de son nouvel album, "Le spectacle doit continuer", prévu pour le 3 février, Alkpote se lance dans l'entreprise et deviendra la voix de Waze pour tous ceux qui précommanderont son projet sur le site du GPS. Une forme de promotion et de communication déjà expérimentée par Lorenzo il y a quelques années. L'application ne s'y trompe pas avec deux artistes avec un langage qui leur est propre et des punchlines à chaque phrase. On a hâte d'entendre l'Empereur nous guider sur le chemin de la salle de son projet concert ! Waze ne s'y est pas trompé et a déjà communiqué sur cette opération spéciale.