Booba a un nouvel ennemi : Cyril Hanouna

Booba est très chaud en ce début d'année 2023. Alors qu'il n'a certainement pas cessé sa guerre contre les influenceurs ou son clash avec Maes, il a tout de même pris le temps de se ranger du côté d'Omar Sy pris dans une polémique après ses déclarations sur la guerre et a même fait la promotion de son dernier film "Tirailleurs" sur les réseaux. Mais il a entrepris une tâche plus grande encore : il est parti en guerre contre l'animateur star du PAF : Cyril Hanouna. Dans la foulée, il s'en prend aussi à son émission "TPMP" et à ses chroniqueurs, tous accusés de soutenir Magali Berdah et certains influenceurs. Une entreprise risquée que le Duc assume totalement.