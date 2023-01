Gangsta Boo décède à l'âge de 43 ans

Le rap de Memphis est endeuillé une fois de plus...

C'est avec tristesse et nostalgie qu'on a appris ce matin le décès de la rappeuse Gangsta Boo, à l'âge de 43 ans. L'artiste a été retrouvée chez elle à Memphis le 1er janvier, autour de 4h de l'après-midi. Les raisons de son décès n'ont pour l'instant pas été dévoilées, ni par la presse, ni par les proches ou la police. DJ Paul, le rappeur producteur de la Three 6 Mafia, a semble-t-il confirmé la nouvelle, en partageant des photos de Boo sur ses réseaux sociaux, pour lui rendre hommage.

La rappeuse était la seule artiste féminine du groupe culte Three 6 Mafia, qui ont construit de leurs mains la scène rap de Memphis dans les années 90 et 2000. Elle apparaissait déjà sur le morceau "Tear Da Club Up" en 1995, alors qu'elle avait 15 ans, sur leur premier album, "Mystic Stylez". Si elle avait quitté le groupe en 2001 à la suite de désaccords financiers et artistiques, elle avait avoué elle-même être restée en très bons termes avec les membres de son ex-groupe.

Après Young Dolph, dont le meurtre n'est toujours pas résolu, Memphis perd donc un deuxième gros artiste en très peu de temps. Elle s'était également renommée "Lady Boo" il y a quelques années, en déclarant qu'elle ne vivait plus le mode de vie "gangsta" et ne voulait plus véhiculer ce genre de stéréotypes avec son nom. Une grande artiste généreuse, qui kickait salement, avec des lyrics bien punchys, qui manquera donc au rap game désormais. Toutes nos condoléances à ses proches et aux membres de la Three 6, avec qui elle a contribué à changer le visage du rap US.