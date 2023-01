Drake placé en détention en Suède cet été ?

L'information avait été bien gardée...

Souvenez-vous, cet été, aux alentours du 14 juillet : une "trend" assez étrange a fait son apparition sur twitter notamment. Cette "trend", c'était la trend "Free Drake", et des messages envoyés par les internautes se multipliaient pour apporter du soutien à l'artiste. La raison ? La rumeur de l'arrestation de Drake par la police suédoise avait fait le tour du Net, et le public, craignant une nouvelle "affaire ASAP Rocky", s'est mobilisé rapidement. Mais cette rumeur avait été démentie par tous les médias américains.

Sauf que... Cette rumeur s'avère finalement être vraie. Drake a bien été arrêté par la police Suédoise et placé en détention cet été, même si on en sait pas plus sur la durée de cette détention. La raison, quant à elle, est plutôt simple puisque le Canadien avait tout simplement de la beuh sur lui. Rien d'extrêmement grave donc, mais suffisamment pour que la police de Suède décide de l'amener au poste. Mais, fait très surprenant, c'est l'artiste lui-même qui a révélé la vidéo de son arrestation, via un post Instagram posté pour le Réveillon.

Une vidéo dans laquelle on voit un homme entièrement vêtu d'orange, se faire emmener par une équipe de police vers un véhicule. Si on ne voit pas l'homme de face, il paraît évident qu'il s'agit bien de Drake lui-même, on le reconnaît notamment via la coiffure. On ne comprend par contre toujours pas pourquoi Drake dévoile ces images aujourd'hui... Une annonce promo à faire? Un projet qu sort bientôt? On mène l'enquête.