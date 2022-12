Young Thug balancé par tout son label ?

Le rap US ça n'est plus ce que c'était...

Ce qui est en train de se passer depuis quelques mois autour du label de rap d'Atlanta, YSL, est assez unique dans l'histoire du rap US. Aucune affaire judiciaire de cette ampleur n'avait été lancée autour d'une structure Rap, d'un label, même à la grande époque du "Death Row" de Suge Knight. Pour rappel, Young Thug, et de nombreux autres personnes gravitant autour du label, ont été accusées de faire partie d'une énorme organisation criminelle, camouflée derrière le label YSL : meurtres, chantage, trafic de stups, ça charbonnait sec du côté d'Atlanta.

Mais alors qu'au début de l'affaire, on entendait des "Free Gunna" et des "Free Young Thug" partout, on n'en entend aujourd'hui plus aucun. Car l'affaire prend une drôle de tournure. La plupart des accusés ont choisi le fameux "plea deal" américain : à savoir, ici, reconnaître devant la Cour que YSL est bien une organisation criminelle structurée comme un gang, pour diminuer leur peine, ce qui va considérablement alourdir les peines de ceux qui, eux, n'ont rien dit aux juges... Gunna a été le premier à ouvrir cette porte de la coopération avec la justice, même s'il a déclaré n'avoir pas coopéré et simplement dit la vérité.

Mais depuis, il a été suivi par beaucoup, beaucoup d'autres mis en cause... Il faut dire que les peines encourues dans le cadre de la loi RICO sont assez effrayantes. Au total, sur les 28 membres de YSL accusés, seuls 14 iront jusqu'au procès. Les 14 autres ont tous plaidé coupable et accepté de témoigner que leur label était un gang pour espérer avoir une peine moins élevée. Pendant que certains autres, comme Young Thug, Nard et Derontae Bebee risquent plus de 50 ans de prison ferme.

Parmi les gens qui ont pris le "plea deal", on retrouve donc Gunna, Mounk Tounk, Unfoonk (le frère de Young Thug), Slimelife Shawty, Lil Duke, ainsi que d'autres dont on ne connaît pas le nom. En France, beaucoup de rappeurs ont critiqué Young Thug pour sa manière de s'habiller très flashy, sa manière de rapper, ses addictions. Mais finalement il s'agit peut-être là du rappeur qui va être condamné à la plus grosse peine de l'histoire. Pendant que d'autres gars très costauds aux allures de gangsters ont tout de suite accepté de négocier avec la justice en balançant les copains...

Évidemment, on ne lui souhaite pas, et on préférerait que tout ça soit un malentendu. Mais plus les semaines passent, plus l'étau semble se resserrer autour de lui...