Les fans de Tory Lanez font une pétition pour changer le verdict du procès

Tory Lanez vient d'être reconnu coupable d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion

C'est la nouvelle qui agite le plus le rap game US ces dernières semaines : le procès qui opposait Tory Lanez à Megan Thee Stallion a enfin rendu son verdict. Le rappeur canadien a été reconnu coupable d'avoir tiré sur son ex-petite amie, à la fin d'une soirée organisée par Kylie Jenner à l'été 2020. Il risque désormais 22 ans de prison, ainsi que d'être expulsé du territoire américain vers le Canada, son pays d'origine. Mais tout le monde n'est visiblement pas d'accord avec le verdict des juges...

A commencer par les fans du rappeur, qui se sont rapidement mobilisés à l'annonce du jugement. Ils ont lancé une pétition sur Internet, via le site change.com, afin de "corriger une erreur judiciaire". Dans l'intitulé de la pétition, ils expliquent : "L'Etat n'a pas prouvé que Lanez avait sans aucun doute commis un crime. Un doute raisonnable planait sur un procès de 10 jours, l'accusation n'ayant pas été en mesure de démontrer qu'il n'y avait pas d'autres explications aux événements. Un cirque de spéculations, de preuves insuffisantes, d'incohérences et de souvenirs alcoolisés nous laissent sans grande certitude morale de toute vérité".

Ils vont même plus loin, en émettant certaines hypothèses : "la justice qu'on veut pour Megan est que la vérité soit révélée, plutôt que la vérité brouillée qui nous reste. Qui a vraiment blessé Meg ? [...] Cette affaire a-t-elle été prise en raison d'une pression politique pour simuler la protection des femmes noires ?". On n'a évidemment pas de réponses à ses questions, mais on note que les fans mettent beaucoup plus d'énergie à défendre leur idole que Tory Lanez en a mis lui-même, puisqu'il n'a finalement pas accepté de témoigner devant la Cour... Difficile donc pour les juges de décider autrement.