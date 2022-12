Tory Lanez jugé coupable pour la fusillade sur Megan Thee Stallion

Enfin, on en a bientôt terminé avec cette histoire.

Cela faisait un bout de temps que cette affaire traînait. En fait, ça faisait même plus de deux ans : en juillet 2020, après une soirée organisée par Kylie Jenner, une fusillade a éclaté et Megan Thee Stallion a été touchée par balles aux deux pieds. Une fusillade qui intervient après une dispute avec Tory Lanez, alors plus ou moins petit ami de la rappeuse. Rapidement, les soupçons s'orientent vers Tory Lanez, d'autant que Megan l'accuse directement à de nombreuses reprises, après qu'il ait essayé de se dédouaner dans plusieurs interviews.

Enfin, le verdict a été rendu, le 23 décembre 2022. Tory Lanez a été désigné coupable d'agression criminelle avec une arme semi-automatique, possession d'arme non enregistrée, et de négligence. Un verdict qui est tombé après 8 longs jours de procès, et plus d'une journée de délibérations du jury. La décision été finalement assez difficile à prendre, en raison de l'absence d'ADN du rappeur sur l'arme du crime, et de témoignages contradictoires de la part de plusieurs témoins. Certains affirmant même que c'est Megan Thee Stallion qui aurait en première ouvert le feu sur le rappeur.

Mais c'est finalement bien Tory Lanez qui a été condamné, pas aidé par le fait qu'il a refusé de témoigner et semblait prendre ce procès avec un peu trop de légèreté. Il risque désormais une peine de prison de 22 ans, mais aussi d'être renvoyé dans son pays natal, le Canada, ce qui mettrait un sacré frein à sa carrière. Une sacrée histoire...