PLK a créé un morceau avec ses abonnés sur Instagram

Franchement, ça rend pas mal du tout !

PLK a connu une année assez mouvementée. Pourtant, tout allait bien pour le rappeur, chaque projet qu'il sort fait plus de bruit que le précédent, mais il a eu un petit problème cet l'été. L'artiste a en effet été arrêté pendant l'été, à la suite d'un coup apparemment envoyé à un policier municipal, lors d'une intervention à la sortie d'un concert. Depuis, il a été relâché et a pu s'expliquer, en disant simplement qu'il n'avait pas reconnu la tenue des policiers dans le noir, ce qui n'aura malheureusement pas empêché la condamnation.

Mais désormais tout ça est loin derrière lui, et il se concentre à nouveau sur la musique. Via des moyens pas toujours traditionnels mais très surprenants : le rappeur a en effet composé un son via les conseils de ses fans sur Instagram, en direct de son studio. Une idée qui paraît un peu étrange, mais qui est surtout un super moyen de créer du lien avec sa fanbase, idéal quand ça fait longtemps qu'on a rien sorti. Ses ans ont été plutôt nombreux à participer à l'expérience, dont on connaît le résultat.

En effet, PLK a publié une partie du morceau sur ses réseaux sociaux, et on peut dire que le morceau fait grave le taff, on retrouve les éléments qui ont fait le succès du rappeur depuis le début de sa carrière solo. Il a d'ailleurs remercié ses fans dans un tweet : "Ça fait trop plaisir de faire du son avec vous et vos retours/idées en direct j’ai beaucoup rigolé ! Je sais pas quoi faire du morceau du coup. ni où vous le faire écouter mais je vais réfléchir".

Si ça se trouve, les fans qui ont participé retrouveront bientôt leur morceau sur un véritable projet de PLK !