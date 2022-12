Karim Benzema boycotté par la fédération français de football parce qu'il aime le rap ?

C'est une des pistes évoquées par le journaliste Romain Molina évoquant la situation de l'attaquant français.

Romain Molina est journaliste d'investigation. Depuis la fin de la Coupe du monde de football, il est déjà revenu sur les problèmes au sein de l'équipe, notamment avec Benjamin Pavard, les guerres d'ego etc. Cette fois, il revient sur les problèmes avec Karim Benzema. Et là, surprise, il semble que le rap ait joué un rôle dans les problèmes du Ballon d'Or avec la Fédération Française de Football. S'il était demandé au joueur du Real de Madrid de liker des photos de la FFF, ce qu'il poste lui semble poser problèmes, notamment à Florence Hardouin, la directrice de la fédération, c'est que Karim Benzema partagé des photos ou posts sur le rap ! Oui, oui vous avez bien lu. Car "cela peut influencer de mauvaises manières ses coéquipiers" selon le journaliste qui cite la véritable patronne du foot français qui tient même à préciser : "c'est vrai ce que je dis, regardez le niveau... Oh là là, le rap va mal influencer les jeunes de l'équipe de France !"

D'autres problèmes de communication, d'ego en plus de celle de la sextape sont venus se greffer sur ce postulat de départ. Tout cela a fait que Karim Benzema n'a jamais été véritablement le bienvenu en équipe de France.

Romain Molina revient sur cette histoire et déroule toute l'histoire, vu de l'intérieur. Notamment que les cadres de l'équipe de France n'étaient pas tous très chauds pour le retour de Karim Benzema, que sa blessure a été mal traitée, que beaucoup de choses se sont passés sur les réseaux sociaux et que cela a totalement perturbé les choses autour de l'attaquant du Real. D'ailleurs, on a vu des informations passer disant que le numéro 9 avait unfollow la plupart de ses coéquipiers en bleu...

Le rap, les réseaux sociaux. Mais quand est-ce qu'on parle de football dans tout ça ?