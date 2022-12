Maes : son manager a été abattu

Le Parisien fait le point sur la situation.

On avait vu passer l'information sur les réseaux sociaux dès le 16 décembre. Un homme abattu en banlieue parisienne serait un proche de Maes. Puis, les informations ont semblé plus précises et il a été dit que c'était son manager qui avait trouvé la mort. Alors que le rappeur de Sevran se débat dans un énorme clash avec Booba et qu'il a eu des ennuis avec ses anciens producteurs, on ne savait pas vraiment quoi penser de tout cela et on avait préféré ne pas évoquer le sujet. Mais, aujourd'hui, Le Parisien confirme. L'homme abattu le 16 décembre entre Chelles (Seine-et-Marne) et Gournay-sur-Marne est connu sous le nom de Batzo "un professionnel qui s’est occupé de la carrière de l’artiste de Sevran" comme l'explique le quotidien qui précise les circonstances du drame.

"Batzo, de son vrai nom Batiré Mendy, 37 ans, originaire de Chelles (Seine-et-Marne), a été tué alors qu’il circulait au volant d’une Peugeot 3008. Mortellement touché dans la région du cœur, il a perdu le contrôle de son véhicule et a continué quelque temps sa course avant d’emboutir trois voitures en plein centre de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis). Le tireur a visé à travers la vitre côté conducteur et a fait feu une seule fois. Le projectile est rentré dans le bras gauche de la victime, au niveau de l’aisselle. Des témoins disent avoir vu deux hommes juchés sur un puissant scooter suivre le conducteur du 3008, comme s’ils le pourchassaient."

Cela s'apparente donc à une exécution et un règlement de comptes. Cela a-t-il un lien avec Maes qui dû quitter Sevran après eu des embrouilles avec son ancienne équipe de production en janvier dernier ? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la guerre qu'il livre actuellement à Booba ? Personne n'ayant été arrêté et l'enquête étant toujours en cours, difficile, pour le moment, d'y voir plus clair.