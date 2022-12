Booba n'a aucune limite, il s'en prend maintenant à Kylian Mbappé

Après la diffusion d'un documentaire sur TF1.

Booba est souvent assez drôle mais s'en prendre au meilleur joueur de l'équipe de France seulement quelques jours après une défaite douloureuse en finale de Coupe du monde, on n'est pas certain que cela soit la meilleure idée de l'année même s'il avait déjà pris à partie le joueur en mars dernier. Surtout que le rappeur a déjà fort à faire avec Maes, Gims ou encore les influenceurs. Alors son tweet moqueur sur Kylian Mbappé suite à la diffusion d'un documentaire sur l'épopée des Bleus au Qatar sur TF1 n'était sans doute pas du meilleur goût et pourrait même voir des ratpis trouver qu'il va trop loin.

Dans le doc, on voit les Bleus qui s'ambiancent sur un titre du Duc, "92i Veyron". Tous connaissent les paroles par coeur et chantent le morceau à tue-tête comme le montre très bien les images. Assis sur la banquette du fond, Kylian Mbappé est plongé dans son téléphone sans prendre part au choeur formé par ses coéquipiers. Une image fugace mais suffisante pour Booba pour se moquer du meilleur buteur du Mondial.