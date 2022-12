Booba et Maes s'insultent, c'est l'escalade !

La tension ne redescend pas.

La situation est de plus en plus tendue entre Booba et Maes et les choses semblent s’aggraver au fil des jours. Le sevranais vient de partager une vidéo adressée directement au Duc, sur ses réseaux.

Depuis plusieurs semaines, c’est la guerre entre les deux anciens amis. D’un côté, il y a Maes qui accuse B2O d’être à l’origine de la fuite d’audios compromettants l’incriminant et de l’autre il y a le Duc qui n’hésite pas à ressortir les vieux dossiers. Entre les insultes, les attaques, les moqueries ou encore les avertissements (notamment envers les artistes du 92i), tout y passe et les choses ne s’arrangent pas avec le temps. Pire encore, le clash prend des proportions considérables avec la récente agression d’un administrateur de fan page de Booba.

Le clash prend donc de l’ampleur et le rappeur de Sevran ne redescend pas en pression. En effet, s’il s’était donné à quelques provocations pas bien méchantes en s’affichant récemment à un concert de Gims, ou même à un showcase de Rohff (deux autres ennemis de Kopp), il est passé à la vitesse supérieure. L’artiste a partagé une vidéo dans sa voiture, face caméra, dans laquelle il s’adresse directement à son rival. Il commence :

"On sait que ça fait 16 ans que tu vis à Miami, ta mère elle s’est fait kidnapper, tu as pris la fuite, espèce de trou du c*l. Moi il y a eu quelque chose, action, réaction. Ke marche sur mes deux jambes, ce n’est pas le cas d’Hibou, ce n’est pas le cas des autres".

Il poursuit :

"Mais gros, il fallait me dire quand tu as pris l’avion, tu as dit « au revoir » à Omar, on dirait que tu allais mourir espèce de grande sal*pe que tu es. Il manquait juste la larme à l’œil et c’était les Oscars. Quand tu as pris l’avion, quand tu étais en France, il fallait me dire : Georgey je suis à Meudon La Forêt. Pas je suis avec Lucie".

Maes qui termine salement le pointeur Booba 🤣 pic.twitter.com/h1GmFOYhPQ — GOAT DU MAROC 🐐🇲🇦 (@MaesNiro) December 16, 2022

Effectivement, une rencontre entre les deux semblait plausible à un moment, mais cette dernière ne s'est pas produite. Si Booba n’a, pour le moment, pas réagi, sa réponse ne saurait tarder. À moins qu’il ne choisisse de rester silencieux face à cette énième provocation ? On n’en doute fortement. Quoi qu’il en soit, le clash entre le Duc et Maes prend une tournure plutôt inquiétante.