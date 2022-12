Kanye West : Pusha T prend ses distances

L'amitié des deux hommes est en péril.

Le King Push s'était déjà désolidarisé des récentes déclarations de Kanye West. Dans une récente interview à XXL, Pusha T a aussi expliqué que lui et Ye ne se parlaient plus et qu'il n'était plus le président du label G.O.O.D Music. Il a quitté ses fonctions sept ans après avoir été nommé par celui qui sera candidat à la présidentielle américaine en 2024. Il semble que les dernières déclarations de Kanye West aient eu raison de leur amitié et de leurs liens.

"C'est au-delà de tout et il n'y a rien à en dire. Ce qu'il dit est faux, point final. Mais au-delà de ça, c'est juste lui et moi qui avons une fois de plus une divergence d'opinion. Nous en avons eu pendant des années. Aujourd'hui, il ne me parle plus. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas si grave, je ne suis pas d'accord, soit, passons à autre chose. Je l'ai entendu parler, cela me fait penser qu'il ne va pas bien..."