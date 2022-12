Booba accuse Maes d'avoir tabassé un fan du Duc

Ça nous rappelle quelque chose...

Les tensions entre Booba, Maes et leurs clans respectifs continuent d'empirer. Les échanges d'insultes via les réseaux ont perduré depuis plusieurs semaines. On a même cru à un moment qu'ils allaient finir de se croiser, puisque Booba été revenu en France pour quelques jours, mais finalement, la rencontre n'est pas arrivée. Évidemment, si les deux rappeurs sont en froid et s'insultent, les fans sur les réseaux sociaux prennent parti pour leur champion, et se retrouvent parfois impliqués dans une histoire qui les dépasse...

C'est visiblement ce qui est arrivé à un jeune homme, responsable d'une page fan de Booba. Une vidéo a apparemment été partagée par la chaîne Telegram de Maes, sur laquelle on voit un homme se faire tabasser et humilier au sol par une équipe de plusieurs personnes. En message, on peut lire "Message aux pages fans et aux artistes de Booba, continuez de jouer avec les photos des femmes des gens et vous mêler de problèmes qui vous dépassent, vous allez tous y passer peu importe votre localisation en France ou en Belgique. Il est où votre père pour vous défendre ? Les réseaux c'est pas la vraie vie bande de cons".

Maes quel merde ce type là il vient directement de dire qu'il a envoyé des gars taper un petit car il a poster des photos

Maes quel merde ce type là il vient directement de dire qu'il a envoyé des gars taper un petit car il a poster des photos

MAIS CEST UNE DINGUERIE Faut l'enfermer ce fdp c'est grave

Si rien d'officiel ne permet de relier Maes à ce qu'il s'est passé dans la vidéo, les rumeurs enflent évidemment sur le Net. Booba lui-même a réagi via son compte Twitter en insultant copieusement le rappeur de Sevran : "La plus grosse balance avant toi c'est ton cellulaire. Espèce de lâche t'es vraiment une petite merde. Dieu merci il va bien. 5 contre 1 il s'en est bien sorti" a déclaré le Duc qui semble avoir pris des nouvelles de son jeune fan. Le clash commence à prendre une tournure un peu malsaine, et ça nous rappelle une certaine histoire, avec un célèbre rappeur du 94 et un vendeur de vêtements, il y a quelques années...