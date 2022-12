Kanye West clashe Meek Mill

Non content d'être rejeté par l'ensemble de l'opinion publique si ce n'est ses petits camarades de l'extrême-droite, Kanye West remet de l'huile sur le feu. Ainsi, lors d'une discussion sur clubhouse avec le non-moins controversé manager de The Game, Wack 100, Yeezy a été pris d'un fou rire incontrôlable quand les deux ont évoqué les personnalités qui ont critiqué Ye, ciblant plus particulièrement Meek Mill. Rappelons que le rappeur de Philadelphie avait été parmi ceux qui avaient critiqué le créateur de "Donda" après qu'il ait porté un t-shirt "White Lives Matter" lors de la Fashion Week de Paris en octobre.

"Make a hundred million dollars and still go get my friends after," Meek raps on the song. "And that don't go for everybody, just the only ones that bend backwards for me/I will never sell my soul for money, like I’m Kanye."