Quand Griezmann s'ambiance sur du SDM

Ça commence à sentir bon la troisième étoile.

En France, le rap et le football ont toujours entretenu des liens très étroits. Rappelez-vous par exemple du morceau "C'est pour toi qu'tu joues", du IVMYPEOPLE de Kool Shen, pour le documentaire "A la Clairefontaine" dans les années 2000. Mais surtout, rappelez vous la manière dont la dernière coupe du monde, remportée par les Bleus en 2018, a été rythmée aux sons de Naza et Vegedream, avec en première ligne Kimpembe, Pogba et Griezmann, toujours les premiers à sortir l'enceinte Bluetooth pour s'enjailler.

Rebelote en 2022, mais cette fois, changement d'ambiance puisqu'on n'a plus ni Pogba, ni Kimpembe pour nous ambiancer. Le seul rescapé du crew des danseurs/chanteurs, c'est Griezmann, qui tient son rôle à merveille en dehors du terrain, mais aussi dessus, où il est clairement le chef d'orchestre de l'équipe. Cette semaine, on a eu droit à plusieurs images "off" de nos joueurs sur les réseaux sociaux, notamment une séquence dans le bus, où les joueurs se chauffent sur un gros son de SDM.

C'est partiiiiiii pour l'épisode 2 du 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙛 de la 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 ! 😄 Montez le son 🔊



Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du titre "Van Damme", extrait du premier album du rappeur du 92i, sorti en 2021. Ce titre est peut-être encore aujourd'hui son plus gros banger, même si avec son tout nouvel album, "Liens du 100", SDM pourrait réussir à faire mieux. En attendant, le morceau reste particulièrement efficace, plus d'un an après sa sortie, et ça n'est pas Antoine Griezmann qui dira le contraire, lui qui est le plus ambiancé par le son.

On en profite pour le féliciter pour son match contre l'Angleterre, où il aura encore fait deux passes décisives et une prestation de grande qualité, en espérant pour lui que ça se finisse aussi bien qu'en 2018. Et puis, imaginez un peu les Bleus victorieux rentrer en France sur le refrain de "Van Damme", avec pourquoi pas SDM présent sur place pour rapper. Ça aurait de la gueule, non ?