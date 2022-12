Booba termine Maes à propos de sa montre

Ça ne s’arrêtera jamais…

Le clash de Booba et Maes n’est pas terminé, loin de là. Les deux anciens comparses ne se lâchent pas sur les réseaux sociaux et enchaînent les provocations. La dernier sujet en date ? Une montre Richard Mille portée par Maes.

Il devient de plus en plus difficile de suivre le beef qui oppose les deux interprètes de "Pablo", tant ils dégainent vite. Cela fait plusieurs mois que les deux artistes sont en guerre et les tensions sont loin de s’apaiser. Si Maes a récemment fait la paix avec Gims, il multiplie les attaques envers le Duc. Néanmoins, au milieu de deux trois stories provocatrices, il continue de teaser son nouveau label Omerta Records. C’est d’ailleurs plusieurs de ses posts et stories promotionnels qui lui ont valu les moqueries de B2O.

Le Sevranais a partagé récemment plusieurs vidéos de sa vie de luxe à Dubaï. Entre shopping, voitures de courses et tigre en laisse, on en prend plein la vue. Mais, c’est surtout la montre que le rappeur porte au poignet qui fait jaser. En effet, que ce soit en story Instagram ou dans ses publications, on le voit s’afficher avec une montre Richard Mille (R.M), un accessoire estimé à des centaines de milliers d'euros. Il n’en fallait pas moins pour faire réagir Kopp sur Twitter. Il a commencé par poster un montage faisant le parallèle entre les déclarations de Maes : "Je montre pas trop ce que j’ai, j’attise pas la jalousie" et la vidéo de son train de vie fastueux à Dubaï :

Booba a ensuite posté : "Georgey rends la montre !!!", accompagné des tweets de divers internautes, reprochant à Maes son changement d’attitude :

Sans surprise, la réponse de l’interprète de "Fetty Wap" ne s’est pas fait attendre. Il a multiplié les stories (visant B2O, naturellement). Maes s'est aussi justifié concernant la fameuse montre en expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une fausse, mais qu’elle ne lui appartenait pas. Il disait : "Merci @kameltatouage pour ta VRAIE R.M".

Ou encore : "Ça c’est une vraie, grande balance que t’es…même si rien est à moi. #JeSuispauvre".

La réponse de Booba ne s’est pas fait attendre :

"T’es pauvre, lâche, menteur, raciste, égoïste et interdit de Sevran. Tu nous montreras les rapports de police avant de traiter les gens de balances et de pointeurs. Bonne cavale et merci Kamel Tatouage. Et tu nous expliqueras pourquoi ta femme elle ressemble à Dj Belek".

T'es pauvre lâche menteur raciste égoïste et interdit de Sevran. Tu nous montreras les rapports de police avant de traiter les gens de balances et de pointeurs 🤣 Bonne cavale et merci Kamel tatouage 🤣🤣🤣 Et tu nous expliqueras pourquoi ta femme elle ressemble à Dj Belek 👀 pic.twitter.com/0PW1WXFbEw — Booba (@booba) December 8, 2022

Ce à quoi Maes a répondu :

"Fier d’avoir grandi dans la pauvreté. Elie tu critiques les pauvres maintenant ? C’est une honte ? On n’a pas tous eu la chance que t’as eu de grandir dans une famille riche à Meudon-La-Forêt wsh, respecte les « pauvres » des cités qui se battent pour y arriver !!! Aucune éducation comme pour tes gosses. Tel père tel fils".

Suite à cela, le rappeur de Sevran a enchaîné les provocations et les insultes. Le clash Booba, Maes et loin...et même très loin de s’atténuer.