Booba tacle Gims sur les ventes de son album

Et il ne mâche pas ses mots.

Le dernier album de Gims "Les dernières volontés de Mozart : Symphony" est disponible sur les plateformes de streaming depuis le vendredi 02 décembre. Alors que les réactions sont nombreuses sur les réseaux, Booba en tête de peloton, a profité de cette occasion pour le provoquer.

S’il y a bien une chose qui définit B2O, en plus de sa musique, c’est son intérêt pour le clash. Lorsqu’il a quelqu’un dans le viseur, il ne le lâche pas, même des années après. Son beef avec Rohff qui dure depuis plus de dix ans en est le parfait exemple. Cependant, il y en a un autre qui commence à faire son temps, son conflit avec Gims. Chaque action ou annonce du chanteur est moquée par le Duc qui n’hésite pas à s’attaquer à lui, sa femme Demdem, ses collaborations et sa musique. Si Meugui est restait silencieux longtemps, ce n’est pas le cas ces derniers temps. Dernièrement, il disait d’ailleurs (non sans provocation) que Booba était, en réalité, fan de lui et que son amour s’était transformé en haine.

Une déclaration qui a certainement dû faire rire le principal concerné, qui, il faut l’avouer, est toujours friand de ce genre d’attaques. Cependant, c’est vis-à-vis de l’actualité musicale du frère de Dadju, que Booba a eu son lot de commentaire. Lui qui se moquait récemment des chiffres de vente du dernier single de Gims, il l’attaque désormais sur son dernier projet "Les dernières volontés de Mozart : Symphony". Sur Twitter, il a commencé par partagé les chiffres de vente de l’album relayés par le média Midi/ Minuit. Les 6 097 ventes (dont 1525 en streaming et 4 446 en physique) de Gims étaient du pain béni pour Booba. Il en a profité pour faire d’une pierre de coup en taclant son ennemi ainsi que Demdem. Il disait : "Demdem, appelle-moi si tu veux un sac à main. Ça va devenir compliqueeyyyy".

Demdem appel moi si tu veux un sac à main 🤣🤣🤣 Ça va devenir compliqueeyyyyy 😂👌🏾🥶 #MOZZZZZZAAAAAARRRRRRRTTTTT 🏴‍☠️ pic.twitter.com/gtwC5iLzR7 — Booba (@booba) December 5, 2022

Dans un second post, Kopp a encore plus enfoncé le couteau dans la plein en demandant à ses Pirates : "Qui a eu le courage d’écouter ?" Une légende qui s’accompagnait d’un tweet d’un internaute disant : "C’était prévisible, pas choqué du tout, l’album est nul, l’album le plus nul que j’ai écouté de l’année, p*tain". Ajoutez à cela un extrait du clip de "Changement d’ambiance" de Sexion D’assaut, notamment la partie chantée par Gims : "Échoué, le plan a échoué " et vous obtenez un tweet tout de même comique et un Booba qui jubile.

Qui a eu le courage d'écouter? pic.twitter.com/PMGnoWpQBo — Booba (@booba) December 5, 2022

Pour finir, le Duc, comme à son habitude, a continué de s’en prendre à celui qui chantera lors de la finale de la Coupe du Monde de football, ainsi qu’à son père en postant une photo de ce dernier. Il commentait :

"Gims, il se blanchit la peau ton daron ? Il a une tête de ouf c’est une dinguerie ! On dirait un mix entre un crapeau et Dracula c’est vraiment spécial comme flow, c’est pour ça que t’es fini à la Smirnoff".

.@gims y s'blanchit la peau ton daron? Il a une tête de ouf c'est une dinguerie! On dirait un mix entre un crapeau et Dracula c'est vraiment spécial comme flow c'est pour ça t'es fini à la Smirnoff 😂😂😂😅👌🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/37psmJq9F5 — Booba (@booba) December 5, 2022

Booba est donc très en forme. Si le principal concerné n’a pas encore répondu à ses attaques, il pourrait dégainer à tout moment.

Affaire à suivre