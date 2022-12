Akon prend la défense de Kanye West

Pas sûr que ce soit son move le plus intelligent...

Kanye West semble en train de perdre les pédales. Après plusieurs dérapages, notamment au sujet de la mort de Georges Floyd, puis des juifs, puis enfin au sujet d'Hitler et des nazis, il était revenu sur ses déclarations et semblait vouloir expliquer ce qu'il pensait. Finalement, il est reparti encore plus fort dans ses délires, avec des déclarations complètement hallucinantes et assumées, en disant notamment qu'il admire Hitler (il a essayé de faire croire qu'il avait inventé les autoroutes et le microphone, deux choses factuellement et historiquement fausses).

Un amour soudain et injustifié pour Hitler et les nazis donc, sans aucune autre explication valable que son goût pour la provocation (et probablement son antisémitisme, très répandu aux States où sont nées toutes les théories du complot modernes). Lâché par tout le monde ou presque, Ye peut finalement compter sur un soutien important : celui d'Akon. Le chanteur a volé au secours de son collègue, lors d'une interview pour Sky News, en défendant notamment le concept de liberté d'expression et d'opinion. "Je pense que parfois nous devrions ouvrir nos esprits et laisser les gens aller jusqu'au bout de leurs avis, pour mieux comprendre la situation et trouver une meilleure solution", affirme Akon.

Il déclare également que s'il avait eu cette discussion avec Kanye, il lui aurait fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec lui, mais l'aurait laissé parler, car "la communication est la clé". Des paroles bien sages de la part d'un chanteur qui affirme qu'il "était plus heureux quand il était pauvre", ou que R.Kelly pourrait bien se racheter un jour.

On se permet de préciser que cela fait déjà dix ans que tout le monde laisse Kanye West exprimer ses opinions, partout, dans tous les médias, à propos de l'esclavage qui serait un choix, de Donald Trump, de la mort de Georges Floyd, et maintenant à propos des juifs, d'Hitler et des nazis. 10 années durant lesquelles la star aura été de plus en plus loin dans la provocation, jusqu'à faire ces déclarations nauséabondes. C'est quand même pas mal, pour quelqu'un qui dit toujours qu'il "dérange"...