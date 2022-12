Le Zenith de Gazo diffusé en live sur Twitch !

Il est en train d'écrire sa propre histoire.

Depuis "Drill FR 4", Gazo est devenu un personnage incontournable dans le paysage du rap français. Mais en 2022 tout ça aura pris encore une autre tournure pour lui, avec la sortie de son album "KMT", mais surtout de nombreux singles et featurings qui l'auront propulsé au sommet du top streaming, toutes plateformes confondues. Avec "DIE", l'artiste aura réalisé un véritable braquage en termes de chiffres au point de devenir un des plus gros vendeurs du game, pas mal pour un vrai gars de la street du 93.

Un succès tel qu'il pourrait désormais largement envisager une tournée des Zénith. D'ailleurs, Gazo comptait bien finir l'année en beauté avec un gros concert au Zénith de Paris, le 4 décembre à 20h, ce soir donc. Un concert auquel vous ne pourrez pas vous rendre, à moins d'avoir déjà votre place, puisque tout est sold-out depuis longtemps. Mais comme le rappeur a de la suite dans les idées, il ne compte pas laisser ses fans sans billet sur le bord de la route. En effet, le concert sera retranscrit en direct sur Twitch !

C'est l'annonce faite par Gazo sur son compte Twitter : "Vous avez sold-out tellement vite, on a été obligé de faire vivre cette soirée à ceux qui ont pas réussi à chopper leurs places... Dimanche à 20H en direct sur Twitch", avec un lien qui dirige directement vers sa chaîne Twitch. Le rappeur semble beaucoup apprécier cett plateforme, lui qui avait d'ailleurs participé au lancement du dernier Call Of Duty en compagnie de Gotaga, Chow H1 et d'autres streamers de renom. On lui souhaite une soirée légendaire pour son Zénith !