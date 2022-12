Rohff allume Booba au sujet d'un feat avec Maes

L'occasion était trop belle pour Housni.

Ça n'est un secret pour personne : Rohff et Booba ne s'aiment pas. Depuis une sombre histoire de featuring au début des années 2000, la rivalité entre les deux monstres du Rap FR n'a fait qu'augmenter, jusqu'à l'explosion, à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Depuis les deux artistes se mènent une guerre ouverte, on est même passés à deux doigts d'un octogone entre les deux finalement annulé. Mais les deux rappeurs sont loin d'en avoir fini avec cette histoire.

Housni pourrait même trouver un renfort de poids en la personne de Maes, ex-protégé de Booba avec lequel le Duc est en froid depuis plusieurs mois désormais. Lors d'une séance de question-réponse avec ses fans sur les réseaux sociaux, Rohff a été interrogé à propos de ses futures projets : concert au Parc des Princes, deuxième Bercy, mais aussi featuring avec Maes. A ce propos, le taulier du 94 a été très clair :

"Lui n'a jamais eu peur de dire que j'étais l'une de ses inspirations, jusqu'à monter sur scène sur mon refrainde "Pour Ceux" alors que d'autres ont grandi sur mes sons, se sont clairement inspirés de moi, se sont snapés sur mes punch et mes sons mais ont peur des réactions de l'autre trompett de Meudon. Ils ne me méritent pas ici c'est que pour les vrais", a déclaré Rohff.

Housni en a donc profité pour balancer un bon taquet à son rival, tout en tendant la main à Maes pour un éventuel featuring. Voilà qui devrait probablement déclencher une riposte chez Booba, qui est d'ailleurs de retour en France et rechercherait activement Maes...