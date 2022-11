Kanye West va verser 200 000 $ par mois à Kim Kardashian

Une pension alimentaire qui va lui coûter cher.

Le montant de l’arrangement du divorce de Kanye West et Kim Kardashian a été rendu publique. Le rappeur devra payer 200 000 $ par mois à son ex-femme pour subvenir aux besoins de leurs quatre enfants.

Clap de fin pour Kimye. Si leur séparation est connue de tous (même ceux que ça n’intéresse pas), on peut dire qu’une page se tourne officiellement aujourd’hui pour eux. Séparés depuis plus d’un an, leur tumultueux divorce a fait la une de l’actualité et on ne compte plus les nombreux rebondissements et scandales, venant principalement de Kanye, qui ont secoué l’ancien couple star.

Un divorce n’est jamais simple, mais quand il y a des enfants au milieu (North, Chicago, Saint et Psalm) et des millions en jeu, ça ne l’est encore moins. Sans parler de Ye qui a d’abord contesté le divorce, accepté, tenté de reconquérir Kim K ou encore accusé le clan Kardashian de le priver de ses enfants. En d’autres termes, ces derniers mois ont été compliqués, mais le divorce a officellement été prononcé en mars 2022. Depuis, la star de télé-réalité et l’artiste font de nombreux aller-retour au tribunal pour finaliser le tout, mais surtout trouver un arrangement.

Le mardi 29 novembre, TMZ a annoncé qu’un arrangement avait enfin été convenu entre les deux parties. Selon le média américain, Kanye West devra payer un total de 2,4 millions de dollars par an de pension alimentaire à Kim Kardashian, soit 200 000 par mois. De plus, le rappeur prendra en charge à hauteur de 50% les frais liés à l’éducation (frais de scolarité etc.), ainsi que 50% des frais liés à la sécurité de leurs enfants. En ce qui concerne la garde, c’est la business woman qui l’aura une grande majorité du temps, mais les deux se sont tout de même entendus sur une garde conjointe et un accès égal à leur enfants.

Malgré un arrangement qui semble plus que correct, ce sont les 200 000 dollars qui font beaucoup parler. Sur internet, si certains estiment qu’il s’agit d’une somme dérisoire par rapport à la fortune de Ye (même si ce dernier n’est plus milliardaire), d’autres s’insurgent du montant. Encore une fois, les histoires de Kimye affolent la toile.