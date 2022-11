Kanye West : Pusha T est déçu par ses récents craquages

"Écrire et enregistrer avec Ye est quelque chose de très spécial pour moi. Nous avons beaucoup de points communs au niveau artistique et nous aimons les mêmes choses, nous aimons le rap interdit. Il me dit souvent : 'mec tu es la version extrême de toi-même" et c'est ce que je vais faire. D'un point de vue créatif, Ye est synonyme de liberté pour moi. Beaucoup de gens ont essayé de me faire changer mes paroles, ma façon de travailler ou des choses sur le contenu. Il n'a jamais été comme ça. Il m'a toujours soutenu tel que je suis et m'a aidé à passer au niveau supérieur."