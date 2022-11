Quando Rondo attaque King Von dans son album "3860"

Un projet commun avec Youngboy NBA.

Dans ce rap game on est assez tolérants, on accepte beaucoup de chose. Mais s'il ya une chose qu'on ne comprend pas c'est bien cette manie des rappeurs de parler des meurtres dans lesquels ils sont impliqués, en donnant des noms, des précisions, et en continuant à troller leurs adversaires morts. Au-delà du fait que l'adversaire en question est mort et donc ne vous entend plus, ça risque juste de vous attirer plus de problèmes : vengeance des proches, fans du défunt qui viennent vous insulter ou vous allumer, bref, c'est stupide.

Mais la stupidité, Quando Rondo a l'air de bien maîtriser. Le rappeur était en effet impliqué dans la mort de King Von, décédé en novembre 2020 à Atlanta, des suites d'une fusillade avec le crew de Quando Rondo. Ce dernier avait d'ailleurs été mis en cause dans l'affaire. Cette semaine, le rappeur vient de sortir un album commun avec son chef de label, Youngboy NBA. L'album s'appelle "3860", et Quando en profite pour continuer à allumer King Von dans le morceau "Want Me Dead" : "Mon ennemi préféré est mort, sa sœur parle beaucoup trop, je n'aime pas cette s*lope. Lul Timmy a retourné son frère, il l'a défoncé à coups de Nike".

Des projets qui font évidemment réagir un peu partout dans le rap game. D'ailleurs, Quando Rondo avait été victime d'une fusillade en Août, et il se pourrait bien que tout cela soit lié avec l'affaire King Von. Youngboy NBA, patron du label et évidemment présent sur l'album commun, a d'ailleurs déclaré avoir tout fait pour que ce projet ne sorte pas, mais son jeune pote a beaucoup trop insisté. On verra maintenant quelles seront les conséquences !