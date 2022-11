Jul : gros coup de gueule contre ses haters

Non, il ne fait pas de zumba !

Jul est un artiste gentil, proche de son public et toujours prêt à faire plaisir à sa team. Mais, parfois, il est comme tout le monde, il est excédé par les critiques. Oh, ça n'arrive pas souvent, mais dans ce cas, celui qui a été malade récemment sait aussi se faire entendre. Alors il a poussé un gros coup de gueule sur Instagram contre ceux qui le critiquent et l'accuse de faire de la zumba... Et l'OVNI n'a pas mâché ses mots. Il écrit :

"Y a rien que je fais que je n'assume pas... Et au fait, je fais du Jul, je fais pas de la zumba."

Jul critiqué : les chiffres parlent pour lui

Il faut dire que, que l'on aime ou pas le style de Jul, celui-ci est parfaitement reconnaissable et que beaucoup de ses collègues rappeurs s'en sont inspirés. Et pour cause ! C'est que ça marche et ça marche même très fort ! La preuve avec ce tweet du compte Midi/minuit qui revient sur les artistes les plus écoutés sur Deezer. Qui est numéro un ? C'est le J, évidemment... Et pour la troisième année consécutive s'il vous plaît...