Takeoff : Offset ne se remet pas de sa mort

Il vient de publier un nouveau message sur les réseaux.

Peut-être qu'avant son décès, Offset et Takeoff étaient brouillés. Sûrement même si on en croit les dernières déclarations de Quavo à ce sujet et sur Migos. Mais aujourd'hui, le mari de Cardi B est un homme brisé qui ne se remet pas de la perte de son cousin et ami. Alors qu'il lui a déjà rendu un vibrant hommage, il continue de le pleurer quand on a pu le voir sur Instagram à la veille de Thanksgiving aux Etats-Unis.

Le message comprend une photo de TakeOff et une légende exprimant le chagrin d'Offset face au décès prématuré de son cousin.

"Tout me manque, en particulier ce sourire."

Il n'est pas le seul à avoir du mal à faire son deuil. Dans la section commentaires, on a pu voir qu'il bénéficie du soutien d'autres stars du rap américain comme Jadakiss, Desiigner, Kid Capri, Anthony Hamilton, Sean Garrett et Hi-Tek.