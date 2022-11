La Fouine et Rohff s'envoient de la force et du respect

Un bel échange entre les deux rappeurs.

Il semble que les ennemis de Booba aient compris que l'union fait la force. Alors que Maes s'est clairement rapproché de Gims, deux des plus anciens ennemis du Duc opèrent également une réunion. La Fouine et Rohff se sont en effet échangés des messages pleins de respect et d'admiration mutuelle sur les réseaux sociaux.

Fouiny n'était pas présent mais le bruit fait par le passage de Rohff à Bercy est arrivé jusqu'à lui et il a tenu à féliciter Housni pour sa réussite et son travail jugeant qu'un tel retour était mérité.

"J'entends dire partout que Rohff a retourné Bercy. Bravo frérot."

S'en est suivi un échange de messages en DM qui montre tout le respect qu'on les deux stars du rap français entre elles. Rohff remercie en effet La Fouine. Il écrit :

"Salam Laouni. Merci beaucoup pour le message mon reuf, t'es un bon, on le sait tout."

Le rappeur de Trappes lui a répondu :

"Bravo fréro, tu as retourné ça, tout le monde me parle de ta performance, de ton charisme, tu le mérites, je suis fier de toi."

Rohff a continué dans la même veine :

"Merci pour ta simplicité. T'as jamais été un rageux complexé. En tout cas pas à ma connaissance, ça bouge pas ici tu le sais mon reuf."

Un message auquel il a ajouté une légende sur sa story où il écrit : "Force et respect à @lafouine78".

Un bel échange entre deux légendes qui se respectent. Et c'est un fait assez rare pour le souligner. Si cela existe chez la jeune génération, c'est beaucoup plus rares chez "les anciens" mais quand cela arrive, ça fait plaisir à voir et à lire.