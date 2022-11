Booba convoqué par la police pour cyberharcèlement

Il est attendu pour la fin du mois à Paris.

C'est le toujours très bien informé Parisien qui nous l'apprend ce matin : Booba est convoqué par la gendarmerie à la fin du mois de novembre pour cyberharcèlement sur la personne de l'agents des stars de la téléréalité, Magali Berdah qui a donc porté plainte contre le Duc et son combat contre les influenceurs et leurs arnaques. Le rappeur est attendu le 19 novembre par les gendarmes de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes en ligne (OCLCH).

Depuis plusieurs mois, Booba est entré dans une véritable guerre contre les influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y dénonce leurs arnaques, leurs styles de vie, leur paraître etc. S'il s'en prend à tout le monde sans réelle distinction, il y en a une qui attire plus particulièrement ses foudres, c'est Magali Berdah, leur agente, qui semble régner et régir tout ce petit monde. Que le Duc soit en beef contre elle, c'est une chose, on le sait habitué aux clashs, beaucoup de rappeurs peuvent en témoigner mais il a entrainé avec lui toute sa communauté et la jeune femme s'est donc fait insulter et menacer par des milliers de messages. Elle a donc porté plainte et dès le mois de juin dernier, "le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PLNH) du tribunal judiciaire de Paris avait ouvert une enquête notamment pour menace de mort, harcèlement par un moyen de communication électronique, injure publique à raison de l’origine et du sexe à la suite d’une dizaine de plaintes déposées par la fondatrice de l’agence d’influence Shauna Events, ciblée sur les réseaux sociaux" nous apprend Le Parisien qui précise encore "depuis plusieurs mois déjà, la papesse de l’influence se dit victime d’une centaine de milliers de messages d’insultes et de menaces en ligne provoquées, selon elle, par une campagne pilotée sur la toile par Booba".

Cet événement n'est que la suite de la guerre que livre Booba contre les influenceurs. Il y aura certainement des suites. En attendant, le Duc est attendu au commissariat.