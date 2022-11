Young Dolp : un quatrième suspect de son meurtre a été arrêté

L'enquête n'en fini pas...

Le 17 Novembre 2021 le rappeur Young Dolph était tué par plusieurs coups de feu, à la sortie d'un magasin de cookies. Le rappeur était une des figures majeures du rap de Memphis, où il a vécu quasiment toute sa vie, et où il s'était beaucoup impliqué pour sa communauté (notamment les distributions de nourriture à Thanksgiving). Mais il était aussi impliqué dans de nombreux clashs, notamment avec Yo Gotti, et avait déjà été plusieurs fois la cible de fusillades. Mais l'année dernières, les "opps" ont fini par l'avoir...

Trois suspects avaient été interpellés et placés en détention, en attente des procès : Justin Johnson aka Straight Drop, Cornelius Smith, et Shundale Barnett. On apprend aujourd'hui qu'un quatrième suspect a également été interpellé pour le meurtre de Doplh, plus d'un an après les faits. Il s'agit de Jemarcus Johnson, qui était apparemment recherché dans cette affaire, sans succès jusqu'ici. Il a été accusé de complicité de meurtre au premier degré, et est lui aussi placé en détention avant son procès.

La police a pu mettre la main sur le suspect grâce aux appels à témoins et l'homme aurait fini par se rendre de lui-même aux autorités. Il est précisément accusé d'avoir fourni des planques pendant la cavale de Straight Drop et Cornelius Smith, juste après qu'ils aient tué Young Dolph. Cela faisait une semaine que le suspect était identifié, et les appels à témoins ont eu raison de son mental. On espère que cette quatrième arrestation permettra de faire la lumière sur la mort de Dolph, plus d'un an après la tragédie...