Big Sean et Jhene Aiko accueillent leur premier enfant

Félicitations!

Ça n'est pas souvent qu'on donne des informations positives concernant le rap US en ce moment, on a plutôt droit à des clashs et à des rappeurs morts récemment. Alors aujourd'hui on va redonner un peu le smile avec une nouvelle qui fait plaisir : Big Sean et Jhene Aïko ont eu un enfant ! Jusqu'à présent, seule Jhene Aïko avait déjà eu un enfant, une fille de 13 ans avec le chanteur de RnB O'Ryan Omir Browne.

Big Sean, lui, est donc papa pour la première fois. Place à la nouvelle génération avec le petit Noah, qui est né dans la journée du 8 novembre. La naissance a été confirmée via plusieurs comptes Instagram où ont été partagées de nombreuses photos, où l'on voit notamment la chanteuse allongée à l'hôpital, avec l'air exténuée. Et d'autres dans lesquelles on la voit tenir son bébé dans les bras. Enfin, on a aussi eu une photo de famille avec des filles dont l'une a l'air d'être sa sœur (on ne reconnaît pas bien avec les masques).

Mais aussi la photo traditionnelle et inévitable de la petite main du nouveau né qui entoure le doigt de son père. On a aussi une photo de Big Sean qui tient son bébé dans les bras. On savait depuis quelques semaines que les deux artistes attendaient un enfant, on est ravis que tout se soit bien passé. Le rappeur avait d'ailleurs annoncé qu'il allait prendre du temps pour sa famille et qu'il était incapable de dire quand il serait de retour dans le rap game. On le comprend ! Félicitations à tous les deux.