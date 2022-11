21 Savage reconnaît être paranoïaque

Des confidences étonnantes.

A-t-on là l'explication des dernières sorties de 21 Savage qui ont fait polémique et lui ont mis des rappeurs sur le dos ? Alors qu'il est dans la sauce pour avoir dit que Nas n'était pas pertinent et qu'il était meilleur que tous les autres Freshman de la classe 2016, le rappeur né en Angleterre et basé à Atlanta vient d'avouer qu'il était complètement paranoïaque et que cet état avait des conséquences sur sa vie. Interrogé par sur le podcast "Off the Record" d'Akademiks, il a reconnu ce problème en raison de ses contacts répétés avec la mort : il a en effet vu mourir un de ses amis devant lui.

"J'ai peur de tout le monde mec. Je ne suis pas Rambo. Je me déplace sous tension. Putain ouais j'ai peur. Les mecs effrayés restent en vie. J'ai déjà vu la mort, on m'a tiré dessus. J'ai vu mon ami mourir, dans mes bras, le jour de mon anniversaire. Nous étions en voiture, nous n'étions pas dans un corner à tenir la rue. Il y a eu un drive-by. Lui était dans le siège conducteur, j'étais sur le siège passager. Alors je sais très bien que la situation peut devenir rapidement méchante. Donc je suis sur mes gardes, je suis parano, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je fais attention à ne pas être suivi, je ne rentre pas directement chez moi, je fais plusieurs tours de bloc avant."