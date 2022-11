21 Savage clashé par Kodak Black qui soutient Nas

Avec ses déclarations intempestives, 21 Savage ne se fait pas que des copains. Déjà vexé par les propos du rappeur né en Angleterre sur la classe 2016 des Freshman XXL, Kodak Black n'a manqué de reprendre de volée celui qui vient de sortir un projet remarqué avec Drake après ses propos sur Nas qu'il ne juge pas "pertinent".

Kodak Black a donc lancé un live sur Instagram dans lequel il prend la défense de la légende new-yorkaise.

Que 21 Savage ait tenté de se reprendre et de formuler de vagues excuses n'a semble-t-il pas suffit à Kodak Black d'autant que ce dernier continue à en avoir après le rappeur basé à Atlanta. Il pense en effet que 21 Savage a parlé de lui et de ses chiffres de vente, et ça aussi, il l'a mal pris comme on a pu le voir dans une de ses stories sur Instagram.

"21 fais son truc, je lui donne du crédit mais ne viens pas me parler de mes ventes d'albums qui ne seraient pas bonne. Tu sais ce que j'ai traversé alors que vous avez eu des carrières cohérentes, sans à-coups et vous avez tous plus de 30 ans. Je suis un jeune mec qui travaille depuis des années. J'étais en prison, je suis sorti de prison. Et vous ne faites rien alors que je dois rattraper mon retard. Je travaille pour moi et je fais du sacré bon boulot comme si je n'étais jamais allé nulle part. Imaginez si je ne le faisais pas ! Mais voyons comment ça se passe maintenant que je suis à la maison et que je suis cohérent."

Il semble que cette réponse de Kodak Black ait été faite après un tweet de 21 Savage publié le 10 novembre dans lequel il disait :

"Où sont tous les fans quand ces mecs sortent des albums ?"

Une phrase que Yak a très mal prise.