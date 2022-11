Dinos : l'incroyabe démarrage de "Hiver à Paris"

Le Pichichi a encore frappé fort.

Comme souvent, la fin d'année rime avec grosses sorties dans le rap game français, et s'il y en a un qui était souvent au rendez-vous ces dernières années, avec des projets de qualité, qui nous accompagnent tout l'hiver, c'est bien Dinos. Le rappeur de La Courneuve avait frappé fort avec "Stamina" et "Taciturne", deux projets aux couleurs assez sombres sortis en novembre, et cette année il était forcément attendu au tournant pour la sortie de son nouvel album, "Hiver à Paris".

Un projet qui est disponible depuis le 4 novembre, ce qui fait qu'on a les chiffres de la première semaine de ventes du disque. Un très beau score, puisque "Hiver à Paris" s'est écoulé à plus de 28 000 exemplaires en moins d'une semaine, ce qui en fait tout simplement le meilleur démarrage de sa carrière en termes de chiffres. Avec tout de même 9 000 copies physiques, ce qui est remarquable, et sans faire aucun compromis sur le fond de sa musique et de ses textes.

🚨 Dinos vend 28 074 exemplaires en 1ère semaine avec « Hiver à Paris » !



Dinos continue sa progression constante dans les chiffres, puisque chaque sortie tape un peu plus fort que la précédente. Il faut dire que son album est bien dense, avec 21 titres, et des featurings avec Laylow, SCH, Ninho, Akhenaton , Hamza ou encore Lous & the Yakuzas. Des renforts de choix, pour un projet cohérent, mais peut-être légèrement plus varié que les précédents. En tout cas, félicitations à Dinos, qui s'approche à grand pas de la certif' !