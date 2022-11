Takeoff : ce qu'il s'est passé pendant les obsèques

Du très beay monde était venu rendre hommage au rappeur.

Comme vous le savez sûrement, le rappeur Takeoff, ex-membre du trio culte d'Altanta Migos, est décédé le 1er novembre 2022 à cause des suites d'une fusillade, durant laquelle il aurait été touché à la gorge et la tête après une partie de dés à Houston qui a mal tourné. Un décès qui a évidemment provoqué un gros choc dans le rap game, mais aussi à Atlanta puisque le trio a porté très haut les couleurs de leur ville et de la trap. Les obsèques ont eu lieu le 11 novembre, dans une atmosphère fortement particulière.

Près de 20 000 personnes étaient attendues au State Farm Arena d'Atlanta, lieu où a eu lieu la cérémonie. L'événement était gratuit et ouvert au public (en même temps, faire payer pour des funérailles ce serait assez fou même pour des américains) et la célébration démarrait à 12h. Le révérend Jesse Curney a dirigé l'office religieux, en rappelant que Takeoff était un membre fidèle de l'église et de la communauté. De grosses stars étaient également invitées à la cérémonie.

Justin Bieber a notamment interprété une chanson, "Ghost", pendant la cérémonie, un morceau qui parle justement de la perte d'un être aimé. Drake a quant à lui prononcé un discours, lui qui est très proche de la scène d'Atlanta qui a beaucoup influencé sa propre musique : "Chaque fois qu'il enlevait ses lunettes de soleil, il avait ce truc que j'aimais - peu importe ce qui se passait autour de nous - il était toujours en train de plisser les yeux, mais c'était comme s'il les avait grands ouverts".

Offset était évidemment présent lors de la cérémonie, en compagnie de Cardi B, et a lui aussi tenu à faire une déclaration, dans laquelle il dit que son ami a "changé la culture de la musique pour toujours". Quavo était également présent, ainsi que des centaines de personnes venues s'amasser devant le stade, avec des pancartes incitant à stopper les violences avec armes, véritable fléau aux USA.