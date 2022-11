Booba : Maes continue son entreprise de démolition

Il s'adresse aux membres du 92i.

Après avoir fait un paquet de hits ensemble, et affiché une certaine proximité en public, voilà que désormais Maes rejoint la longue liste des ennemis de Booba, comme beaucoup d'autres avant lui. Une fin malheureusement prévisible qui semble guetter de prêt chaque personne avec qui le Duc était proche. En tout cas, le rappeur de Sevran ne se laisse pas faire, puisqu'il a ressorti un paquet de dossiers concernant Kopp et s'est même permis de parler de sa famille ou de le traiter de balance.

Mais il ne s'arrête pas là. Maes a commencé par s'en prendre à la dernière sortie de Booba, son featuring avec Gato, "Morocco", qui figure à la 167ème place du top single. En story, on peut voir un screen du classement du morceau avec en légende : "Réalité. Bonne retraite violeur de jeunes filles". Il a également posté un screen de ce qui semble être la plainte de B2O émise à l'encontre du journaliste Yérim Sar, pour des propos tenus sur les réseaux concernant une histoire avec une mineure.

Enfin Maes va encore plus loin en interpellant directement les artistes du 92i : "Msg aux artistes du 92i. Ona ccepte d'être produit par une balance, coké, violeur de mineures, baiseur de trans et qui laisse dans la merde son frère Gilles le crackers ? J'attends la rupture de vos contrats si vos "principes" comme vous dites passent avant la musique". Voilà un message qui ne va probablement pas bien passer du côté du 92i... On imagine que la réponse du Duc sera salée.