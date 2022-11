21 Savage et Kodak Black : la tension monte...

Clash en vue ?

Alors que 21 Savage a récemment fanfaronné en expliquant qu'il sortirait vainqueur d'un Verzuz, d'une bataille de hits, avec tous les rappeurs de la classe 2016 des XXL freshman, les réactions n'ont pas manqué. Evidemment, les égos des uns et des autres ont eu du mal à encaisser cette déclaration et Desiigner et Kodak Black notamment, sont sortis du silence pour contredire celui qui vient de sortir un album remarqué avec Drake. Cela aurait pu en rester là mais, évidemment, la tension est en train de monter entre 21 Savage et Kodak Black. Aucun des deux artistes ne veut en démordre. Quelque chose nous dit que tout cela risque de mal finir.

Il faut dire que Kodak Black a peu apprécié entendre qu'il se ferait fumer dans un Verzuz par 21 Savage. D'autant que ce dernier est revenu sur le sujet lors d'un live sur Twitch avec Kai Cenat mercredi 9 novembre.

"Je fume Kodak ! Même s'il a des hits. Tout dépend de comment il le joue, comment ça se passe. Les mecs agissent comme si moi aussi je n'avais de hits, c'est ça le problème. Je ne sais pas ce que ces mecs pensent... Les gens oublient."

21 Savage a ensuite rappelé aux fans certaines de ses réalisations, invoquant aussi le droit de se vanter et de rappeler :

"Avant mon projet avec Drake, j'ai eu des tubes, des certifications diamant. Je suis probablement le seul mec de cette génération à être devenu platine dans featurings. On parle toujours de moi comme quelqu'un qui fait de longs formats. Mais non, je suis devenu platine sans feats. Mon premier album, "Issa Album" est devenu platine et il n'y a pas de feat."

Evidemment, Kodak Black a rapidement eu vent des commentaires du rappeur d'Atlanta et a réagi rapidement en live sur Instagram suggérant que le rappeur d'Atlanta parlait beaucoup mais qu'il n'avait pas donné suite à sa proposition d'organiser une battle.