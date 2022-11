Kaaris est de nouveau en garde-à-vue

Il aurait agressé son ex-compagne.

C'est ce qui s'appelle une séparation qui ne se passe pas bien. Selon les informations du Parisien, Kaaris a de nouveau été placé en garde-à-vue au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois suite à la plainte de son ex-compagne pour violences. Pour rappel, le rappeur de Sevran a déjà été entendu par ces mêmes policiers en septembre dernier pour les mêmes faits. Sauf que, toujours selon le quotidien national, K2A n'est pas seule en GAV. Linda, son ex-copine est aussi entre les murs du poste de police et les enquêteurs n'excluent pas de confronter les deux anciens amants afin de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé en janvier 2021.

🇫🇷 FLASH | Le rappeur #Kaaris a été placé en garde à vue. Il est visé par une plainte pour #violences déposée par Linda P, son ex-compagne avec laquelle il est en instance de #divorce. pic.twitter.com/4S3Slb0PZH — Cerfia (@CerfiaFR) November 9, 2022

Selon les premiers éléments de l'enquête, Linda aurait fait irruption au domicile de Kaaris et de sa nouvelle compagne. Elle est accusée d'avoir forcé l'entrée du domicile et d'avoir dégradé une voiture. Le couple aurait d'ailleurs porté plainte à ce sujet. Le rappeur, lui, aurait très violemment réagi et aurait physiquement agressé son ex-compagne. Là encore, une plainte avait été déposé et le parquet d’Évry-Courcouronnes avait ouvert une enquête.

Linda accuse K double A de l'avoir enfermé dans le garage avant de la frapper à coups de pied et de poing. Ensuite, il l'aurait dégagé de chez lui sans ménagement.

A noté que Marion, la nouvelle campagne de Kaaris est elle-aussi visée par une plainte pour non-assistance à personne en danger puisqu'à aucun moment elle n'a tenté de mettre fin à l'agression.