Booba jubile : Rohff se fait terminer par Wejdene

Du grand n'importe quoi pour attaquer le week-end.

Après le combat avorté contre Booba, qui aura fait beaucoup parler, Rohff s'est concentré sur les choses sérieuses, puisqu'il a un gros Bercy à préparer pour le 15 novembre prochain. On a d'ailleurs pu le voir sur les réseaux, le rappeur met au point tous les détails en compagnie de son staff avant la grande fête. Pour l'occasion, il a même dévoilé un tout nouveau morceau, "Masterclass". Un titre avec des sonorités drill, dans lequel le padre du 94 a envoyé une petite pique à Wejdene : "Mon fils peut soulever Wejdene, bah ouais c'est un 2004".

Sauf que la jeune chanteuse n'est visiblement pas du tout intéressée... Pire, elle est même un peu énervée et a tenu à la faire savoir en réagissant rapidement via son compte Instagram et son compte Twitter. "Avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière. Si t'avais une fille est ce que tu dirais ça? Un grand papa comme ça", a répondu Wejdene. On peut dire qu'elle n'a pas froid aux yeux et on peut comprendre que cette référence de Rohff ne passe pas pour elle.

@rohff Avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière 🥴.

Si t’avais une fille , est que tu dirais ça ? Un grand papa comme ça 🙅🏽‍♀️ — Wejdene 💓 (@WejdeneOfficiel) November 4, 2022

Évidemment, jamais loin quand il y a une embrouille virtuelle dans le game français, Booba en a aussi profité pour en rajouter, lui qui est en guerre ouverte avec Rohff et qui avait également plusieurs fois attaqué l'équipe de Wejdene, notamment Feuneu. Sur Twitter, Kopp a envoyé une photo de son fils Omar en train de jouer avec ce qui ressemble à un smartphone. En légende, on peut lire "Wejdene, check tes dm". Mauvais coup de pub pour Housni en tout cas...